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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان يتابع أعمال التطوير والتجهيزات النهائية بمستشفى العظام تمهيداً لافتتاحه

جامعة أسوان
جامعة أسوان

قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بمتابعة مستشفى العظام الجامعى الجديد للوقوف علي آخر الاستعدادات النهائية تمهيدًا لافتتاحه قريباً ، ورافقه الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة ، والدكتور شريف حسن فراج نائب مدير المستشفى والعديد من رؤساء الأقسام ونوابهم.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين. 

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مستشفى العظام

فيما أكد الدكتور أيمن عثمان خلال جولته التفقدية بمستشفي العظام الجامعي، على الدور المتميز لمستشفيات جامعة أسوان في خدمة المواطنين، بأسوان ومرضي دولة السودان الشقيق،ومرضي محافظات جنوب الصعيد،  وتعد المستشفى الجامعي بأسوان، يستقبل 2400 حالة يوميًّا بالعيادات الخارجية والاستقبال. 

وأضاف الدكتور أيمن عثمان بأن المستشفيات الجامعية بأسوان تضم 750 سريرًا، ويبلغ عدد المترددين يوميًّا 2400 حالة، منهم 1000 حالة على العيادات الخارجية، و1400 حالة على قسم الاستقبال والطواريء. 

كما أوضح رئيس الجامعة، أنه جار العمل على قدم وساق بمستشفى العظام، المكون من 4 طوابق، بسعة 29 سريرًا، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلا عن الانتهاء منذ 3 أشهر من محطة أكسجين مركزية، بتكلفة 10 ملايين جنيه مصري، كما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعمًا مركزيًّا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.

وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان، إلى دعم رئيس الجامعة للتطوير الذي تشهده المستشفيات بالجامعة،والي  حجم الجهود التي بذلتها الجامعة في الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

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جهود

ومنها علي سبيل المثال إفتتاح مستشفى الباطنة الجديد المكون من 5 طوابق، بسعة 150 سريرًا، ويضم أقسام (الباطنة، المخ، الأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعي)كما يضم المستشفى 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و120 سريرًا عاديًّا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، ووحدات مناظير، وجارٍ العمل على تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب.

بينما قال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 60% بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500، بتكلفة 640 مليون جنيه، ويتكون المستشفي من 5 أدوار، ويضم 150 سريرًا بأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء، كما أنه تم الانتهاء أيضًا بنسبة 50% من إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، والتي من بينها مركز علاج الإدمان الذي يضم 120 سريرًا، ومستشفى المجتمعات العمرانية الذي يضم 156 سريرًا لخدمة مرضى الكلي، وزراعات الكبد، والغسيل الكلوي.

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