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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثانى.. تلقى طلبات الراغبين لتعويضات أهالى النوبة للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية

تلقى الرغبات لأهالى
تلقى الرغبات لأهالى النوبة

يواصل أهالى النوبة لليوم الثانى التوافد على لجان تلقى رغبات تعويضات النوبيين بأسوان، للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية، لتقديم طلباتهم.

وكانت قد أعلنت محافظة أسوان عن فتح باب تلقى الرغبات اعتباراً من يوم 9 يوليو الجارى داخل 13 لجنة، للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية ، وتم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحق.

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تلقى رغبات

وفى هذا السياق ، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات والتضامن الإجتماعى والأملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مقار لجان تلقى الرغبات أثناء ساعات العمل الرسمية، وتتضمن 10 لجان موزعة على الوحدات التابعة للتضامن الإجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة، وذلك بالنسبة للتعويض بديلًا عن المسكن.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه بالنسبة للتعويض بديلًا عن الأراضى الزراعية فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيكون داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فضلًا عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق إنتفاع للأرض المقام عليها مسكن "الجزر".

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة لمن لم يتم تعويضهم فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، وخاصة ما تم إقراره من خلال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وصدور القرار رقم 371 لسنه 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلى الجهات والهيئات المعنية.

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جهود

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد تابع الجهود المتواصلة من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة فى تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة "، تحت شعار" معاك من أول يوم" ، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر القادم .

وأكد محافظ أسوان أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم ، وهو الذى يعكس حرص الدولة والحكومة على الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم إقتصاهارها فقط على المنشآت الصحية فقط .

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