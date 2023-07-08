عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تنفذ اختبارات للطلاب المتقدمين لمبادرة طور وغير المسار التكنولوجى

التربية والتعليم
التربية والتعليم بأسوان

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتفقد اختبارات الطلاب المتقدمين لمبادرة طور وغير المسار التكنولوجى وتطبيقات Office، والتى ينظمها وينفذها مركز التطوير التكنولوجى حيث يتم تدريب المتقدمين على برنامج Office 2019 word _ excel_ power point _ windows _Internet) .

كما تقدم المبادرة دورات ومحاضرات تدريبية مجانية، في العديد من المجالات المختلفة ، لتطوير مهارات وقدرات الطلاب ، ومحو الأمية الرقمية لديهم .

السيطرة على حريق بمنزل في أسوان

محافظ أسوان: تخطى المستهدف من كميات القمح الموردة بنسبة 198.2%

اختبارات الطلاب

وبنهاية الجولة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ المبادرة وهم محمود على أحمد مدرب ، ومصطفى سيد حشاش منسق المبادرة ، ومرفت محمد رئيس قسم التدريب ، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى .

وكان قد عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً لموجهى عموم الأنشطة "أعضاء اللجنة التنسيقية للأنشطة والأندية الصيفية" بحضور الدكتور محمد السنوسي مدير عام الخدمات التربوية ، وذلك لمناقشة خطة وآليات إقامة الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات لهذا العام.

وقد استهل وكيل الوزارة الاجتماع، بتقديم الشكر والتقدير لجميع الحضور لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى، وكذلك خلال حفل ختام الأنشطة التربوية، معرباً عن سعادته البالغة لحصول العديد من الأنشطة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وأن تكون الأنشطة الصيفية لهذا العام على نفس المستوى من الجدية والتميز.

ثم أشار عبد الكريم لطفى إلى أن الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلاب وتعمل على تكوين شخصياتهم المتكاملة وحمايتهم من الاتجاهات الضارة بالمجتمع وإشباع هوايتهم والعمل على اكسابهم بعض المهارات، وربط الطلاب بمدارسهم وتنمية روح الولاء والمواطنة فى نفوسهم.

إزالة فورية لـ 6 حالات تعد بدراو وكوم أمبو شمال أسوان

محافظ أسوان: الإعداد لإقامة مهرجان الفن بالألوان خلال أكتوبر القادم

جهود

وعقب ذلك أكد لطفى أن جميع المدارس مفتوحة لممارسة الأنشطة الصيفية بها خلال الفترة الصباحية من الإجازة الصيفية، ويتم الإعلان عن ذلك فى مكان بارز بالمدرسة وعلى الصفحة الرسمية للمدرسة واستخدام كافة وسائل الإعلان اللازمة وبالنسبة للأندية الصيفية.

وأضاف أن إقامة الأندية يتم طبقًا للنشرات العامة المنظمة، حيث يتم تنفيذه فى المدارس التى يتوافر بها الإمكانيات البشرية والمادية التى تسمح بتنظيم وتنفيذ الأنشطة المختلفة وذات الموقع المتوسط للمدارس الأخرى، على أن يكون هناك عدد ٢ نادى متميز بكل إدارة على الأقل، وفى مناطق مختلفة لتوسيع دائرة الاستفادة لأكبر عدد من الطلاب.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

مصادرة مواد بناء حالة تعدٍ في أسوان

ترشيحاتنا

FBI يحقق مع المبعوث الخاص الأمريكي لإيران | تفاصيل

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

الأولى إفريقيا والثانية عربيا.. مصر تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات| تفاصيل

السمنة .. تعريفها وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها

الأخ الأكبر يقتل شقيقه الأصغر في بني سويف والسبب "الستات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ