تعليم أسوان تنفذ اختبارات للطلاب المتقدمين لمبادرة طور وغير المسار التكنولوجى

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتفقد اختبارات الطلاب المتقدمين لمبادرة طور وغير المسار التكنولوجى وتطبيقات Office، والتى ينظمها وينفذها مركز التطوير التكنولوجى حيث يتم تدريب المتقدمين على برنامج Office 2019 word _ excel_ power point _ windows _Internet) .

كما تقدم المبادرة دورات ومحاضرات تدريبية مجانية، في العديد من المجالات المختلفة ، لتطوير مهارات وقدرات الطلاب ، ومحو الأمية الرقمية لديهم .

اختبارات الطلاب

وبنهاية الجولة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ المبادرة وهم محمود على أحمد مدرب ، ومصطفى سيد حشاش منسق المبادرة ، ومرفت محمد رئيس قسم التدريب ، وتوفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجى .

وكان قد عقد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعاً لموجهى عموم الأنشطة "أعضاء اللجنة التنسيقية للأنشطة والأندية الصيفية" بحضور الدكتور محمد السنوسي مدير عام الخدمات التربوية ، وذلك لمناقشة خطة وآليات إقامة الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات لهذا العام.

وقد استهل وكيل الوزارة الاجتماع، بتقديم الشكر والتقدير لجميع الحضور لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسى، وكذلك خلال حفل ختام الأنشطة التربوية، معرباً عن سعادته البالغة لحصول العديد من الأنشطة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وأن تكون الأنشطة الصيفية لهذا العام على نفس المستوى من الجدية والتميز.

ثم أشار عبد الكريم لطفى إلى أن الأنشطة والأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلاب وتعمل على تكوين شخصياتهم المتكاملة وحمايتهم من الاتجاهات الضارة بالمجتمع وإشباع هوايتهم والعمل على اكسابهم بعض المهارات، وربط الطلاب بمدارسهم وتنمية روح الولاء والمواطنة فى نفوسهم.

جهود

وعقب ذلك أكد لطفى أن جميع المدارس مفتوحة لممارسة الأنشطة الصيفية بها خلال الفترة الصباحية من الإجازة الصيفية، ويتم الإعلان عن ذلك فى مكان بارز بالمدرسة وعلى الصفحة الرسمية للمدرسة واستخدام كافة وسائل الإعلان اللازمة وبالنسبة للأندية الصيفية.

وأضاف أن إقامة الأندية يتم طبقًا للنشرات العامة المنظمة، حيث يتم تنفيذه فى المدارس التى يتوافر بها الإمكانيات البشرية والمادية التى تسمح بتنظيم وتنفيذ الأنشطة المختلفة وذات الموقع المتوسط للمدارس الأخرى، على أن يكون هناك عدد ٢ نادى متميز بكل إدارة على الأقل، وفى مناطق مختلفة لتوسيع دائرة الاستفادة لأكبر عدد من الطلاب.