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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 بإدفو

جهود إزالة التعديات
جهود إزالة التعديات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود الجارية ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى  أملاك الدولة ، والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالوحدات المحلية ومديرية الأمن ، ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى ، ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز والمدن لتحقيق المستهدف خلال هذه المرحلة التى إنطلقت أمس السبت  ٨ يوليو ، وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر ، وذلك فى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة العامة وعدم المساس بالمواقع الأثرية

محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات الجارية بأحد المنشآت الفندقية

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 4 قرارات لإزالة تعديات على أراضى الدولة بمساحة 4100 م2 فى أول أيام إنطلاق المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 ، وذلك بنطاق قرية العطوانى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات التطوير والتجميل بطريق السادات ، وعدد من الشوارع الداخلية .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها نواب رئيس المدينة ، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى أعمال التطوير والتجميل ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مشدداً على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمى للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضارى الخاص بكل منها .

محافظ أسوان: إزالة 500 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

مصادرة مواد بناء حالة تعدٍ في أسوان

 

وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية ، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، وكذا أعمال الرصف الجارى إستكمالها بالمناطق والأحياء السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2023/2024 ، لافتاً إلى أن الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم ، وبإعتمادات 105.5 مليون جنيه ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لأحد المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة ، والتى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة ، وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها مدير الفندق السياحى نادر نصيف .

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