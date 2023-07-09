محافظ أسوان يتابع جهود المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 بإدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود الجارية ضمن المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالوحدات المحلية ومديرية الأمن ، ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى ، ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز والمدن لتحقيق المستهدف خلال هذه المرحلة التى إنطلقت أمس السبت ٨ يوليو ، وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر ، وذلك فى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ 4 قرارات لإزالة تعديات على أراضى الدولة بمساحة 4100 م2 فى أول أيام إنطلاق المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 ، وذلك بنطاق قرية العطوانى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات التطوير والتجميل بطريق السادات ، وعدد من الشوارع الداخلية .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها نواب رئيس المدينة ، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى أعمال التطوير والتجميل ، وتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مشدداً على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمى للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضارى الخاص بكل منها .

وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية ، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، وكذا أعمال الرصف الجارى إستكمالها بالمناطق والأحياء السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2023/2024 ، لافتاً إلى أن الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم ، وبإعتمادات 105.5 مليون جنيه ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لأحد المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة ، والتى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة ، وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها مدير الفندق السياحى نادر نصيف .