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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة العامة وعدم المساس بالمواقع الأثرية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات التطوير والتجميل بطريق السادات ، وعدد من الشوارع الداخلية .

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها نواب رئيس المدينة ، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى أعمال التطوير والتجميل، وتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات أولاً بأول، مشدداً على عدم المساس بالمواقع الأثرية والتراث العالمى للحفاظ على مقوماتها التراثية الجمالية بنفس الرونق والشكل الحضارى الخاص بكل منها .

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جولات ميدانية

وأكد المحافظ  أن ذلك يتكامل مع ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية ، وممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، وكذا أعمال الرصف الجارى إستكمالها بالمناطق والأحياء السكنية ، والشوارع الرئيسية والداخلية ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2023/2024 ، لافتاً إلى أن الخطة العامة لرصف الطرق والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم ، وبإعتمادات 105.5 مليون جنيه ضمن مشروعات التطوير والتجميل الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لأحد المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة ، والتى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة ، وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها مدير الفندق السياحى نادر نصيف .

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأهمية التوسع داخل المنشآت الفندقية التى توجد بها مساحات لتحقيق الإستثمار الأمثل لها فى زيادة طاقتها الإستيعابية ، وبالتالى جاهزيتها لتكون مهيئة لإستقبال الأفواج السياحية الوافدة للمحافظة ، وكذا لأى فعاليات أو مهرجانات أو مؤتمرات ، وهذا ما يتم تنفيذه حالياً بهذا الصرح الفندقى لزيادة طاقته من 208 زائر إلى 300  زائر على مرحلتين حيث تصل التكلفة الإستثمارية للمرحلة الأولى لنحو 40 مليون جنيه ، ومقرر الإنتهاء منها خلال عام ونصف .

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جهود

وأكد المحافظ ضرورة الإلتزام بالمعايير والمقاييس الدولية فى الأعمال الإنشائية ، والتنوع فى تقديم الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية لتكون إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان ، والتى تضم العديد من الفنادق والقرى السياحية المتعددة المستويات ، علاوة على الموتيلات الفندقية للسياحة البيئية والإستشفائية والترفيهية .

وأشار  إلى أن ما يشهده هذا الصرح الفندقى والسياحى من أعمال توسعة من خلال إدارة الفندق يعتبر بمثابة رسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع بأن مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمتع بمناخ آمن وجاذب للإستثمارات المختلفة .

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