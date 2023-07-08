محافظ أسوان يتابع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المتواصلة من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة فى تنفيذ فاعليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة "، تحت شعار" معاك من أول يوم" ، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر القادم .

وأكد محافظ أسوان أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم ، وهو الذى يعكس حرص الدولة والحكومة على الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم إقتصاهارها فقط على المنشآت الصحية فقط .

مبادرة 100 يوم صحة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم لإنجاح فاعليات هذه الحملة الكبيرة والتى تقدم خدماتها فى 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة منذ 25 يونيو الماضى ، كما أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن فاعليات " حملة 100 مليون صحة " أسفرت جهودها حتى الآن عن تنفيذ 12 ألف و406 خدمة بنسبة 63.3 من المستهدف ، كما تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية ، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وإنتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة .

جهود

وقال إن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين ، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الجهات التنفيذية بضرورة التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ، ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى ، ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز والمدن ، للإعداد الجيد لحملات المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢١ ، والتى ستبدأ اليوم السبت ٨ يوليو الجارى وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض هيبة الدولة وسلطة القانون بإسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات .