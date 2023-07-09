محافظ أسوان يتفقد أعمال التوسعات الجارية بأحد المنشآت الفندقية

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لأحد المنشآت الفندقية التابعة للمحافظة ، والتى تقوم بإدارتها إحدى الشركات الفندقية المتخصصة ، خلال جولته التفقدية التى رافقه فيها مدير الفندق السياحى نادر نصيف .

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأهمية التوسع داخل المنشآت الفندقية التى توجد بها مساحات لتحقيق الإستثمار الأمثل لها فى زيادة طاقتها الإستيعابية ، وبالتالى جاهزيتها لتكون مهيئة لإستقبال الأفواج السياحية الوافدة للمحافظة ، وكذا لأى فعاليات أو مهرجانات أو مؤتمرات ، وهذا ما يتم تنفيذه حالياً بهذا الصرح الفندقى لزيادة طاقته من 208 زائر إلى 300 زائر على مرحلتين حيث تصل التكلفة الإستثمارية للمرحلة الأولى لنحو 40 مليون جنيه ، ومقرر الإنتهاء منها خلال عام ونصف .

المنشآت الفندقية

وأكد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالمعايير والمقاييس الدولية فى الأعمال الإنشائية ، والتنوع فى تقديم الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية لتكون إضافة كبيرة لمنظومة المنشآت الفندقية بأسوان ، والتى تضم العديد من الفنادق والقرى السياحية المتعددة المستويات ، علاوة على الموتيلات الفندقية للسياحة البيئية والإستشفائية والترفيهية .

وأشار محافظ أسوان إلى أن ما يشهده هذا الصرح الفندقى والسياحى من أعمال توسعة من خلال إدارة الفندق يعتبر بمثابة رسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع بأن مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمتع بمناخ آمن وجاذب للإستثمارات المختلفة .

جهود

وأوضح بأن أسوان تتفرد بتنوع المنتج السياحى مع تعدد الأنماط السياحية ، وهى تشهد حالياً إستكمال حزمة ضخمة من المشروعات الغير مسبوقة لإحلال وتجديد البنية التحتية ومنظومة النقل الداخلى ، وأيضاً التطوير والتجميل ، والمحاور والكبارى والطرق ، علاوة على مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وغيرها لتعود لمكانتها الطبيعية على الساحة الدولية ، ولتكون بذلك فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها مع بداية الموسم السياحى القادم بفضل الجهود والبرامج التسويقية والترويجية المتعددة .

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير والتوسعة بالفندق السياحى تشمل إضافة غرف جديدة فى المنطقة المواجهة للشاليهات بمستويات ومدرجات جمالية راقية ، مع تجديد عدد من الغرف بالمبنى الرئيسى ، فضلاً عن الإرتقاء بالخدمات السياحية والفندقية من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة وقاعة مناسبات ، بالإضافة إلى الإستثمار الأمثل للمشتل التابع للمنشآة الفندقية والذى يضم أجود أنواع الخضروات والفاكهة الأورجنيك على مساحة 3 ألاف م2 ، ويتم التسويق الجيد لها .