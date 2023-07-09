كان نفسه يدخل سياسة واقتصاد.. والد طالب الثانوية المتوفى يروي كواليس حلم نجله

"كان نفسه يدخل كلية سياسة واقتصاد" بهذه الكلمات عبر والد طالب الثانوية العامة الذى وافته المنية يوم الخميس الماضى داخل اللجنة الامتحانين التابعة لإدارة كوم أمبو شمال أسوان أثناء أدائه لامتحان مادة اللغة الإنجليزية .

وأكد والد الطالب " محمود عباس " بأن نجله " عبد الكريم " كان لديه ذكاء كبير، ومجتهد فى كل المراحل التعليمية، وكان طموحه يدخل كلية سياسة واقتصاد، ولذلك حرص على دخول الثانوية العامة ليحقق هذا الطموح، وهو من ذوى الهمم، وهمته تختلف لأنه كان لديه نبوغ علمى، وعندما حقق مجموعا كبيرا في الشهادة الإعدادية، قام بالالتحاق بالثانوية العامة.

طالب

وأوضح والد طالب الثانوية العامة بأن ابنه " عبد الكريم " جميع الأهالى في بلدتنا في قرية الأحمدية التابعة لمركز كوم أمبو يحبونه، لأنه صاحب وجه بشوش ومبتسم دائماً، وفكاهى، ويتعامل مع الجميع بأخلاق رفيعة وعالية.

وأضاف، في صباح يوم الخميس الماضى اصطحبت نجلى إلى مدرسة محمد خالد الثانوية بنين بإدارة كوم أمبو التعليمية الملتحق بها، وكنت أتحاور معه في الامتحانات، وأجواء الامتحانات، وكان يتحدث عن أنه بإذن الله سيقوم بالإجابة في امتحان اللغة الإنجليزية، ولكن كانت الفاجعة عندما اتصلوا بى، وأبلغونى بوفاته.

وكانت قد سادت حالة من الحزن بين محبى الطالب عبد الكريم داخل قريته، فالكل كان يحبونه من مدرسيه وأصدقائه وأفراد أسرته.

امتحانات

هذا وقد حرص أهالي قرية الأحمدية بمحافظة أسوان وأصدقاء الطالب عبد الكريم ، على تقديم واجب العزاء لأسرته عقب وفاة نجلهم أثناء تأديته امتحان اللغة الأجنبية الأولى .

وكان الطالب الراحل عبد الكريم محمود عباس، المقيد بالصف الثالث الثانوي، استعد لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وذهب إلى المدرسة في الصباح الباكر بواسطة كرسيه المتحرك ، لأنه كان من فئات طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفظ الطالب أنفاسه الأخيرة صباح الخميس، عقب شعوره بحالة إعياء شديدة وضيق في عملية التنفس أثناء تأديته الامتحان ، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو ليتلقى الإسعافات اللازمة له، ولكنه فارق الحياة .

وكان نعى عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وجميع القيادات والعاملين بالمديرية، الطالب عبد الكريم محمود عباس بالصف الثالث الثانوي بمدرسة محمد خالد الثانوية بنين بإدارة كوم أمبو التعليمية، الذي وافته المنية.