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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير محافظة أسوان: استثمار مشروعات تخرج طلاب الهندسة لخدمة عمليات التنمية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بحضور فعاليات مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة بجامعة أسوان (2023) ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بالإضافة إلى عميد كلية الهندسة وأعضاء هيئة التدريس .

 

وحرصت السكرتير العام على نقل تحيات محافظ أسوان لأبنائه الطلاب، متمنيًة لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة البحث والدراسة وتسخير كافة الخبرات والمهارات العلمية التى حصلوا عليها وتحويلها إلى مشروعات عملية تساهم فى خدمة المجتمع المحيط وتحقيق التنمية الشاملة لوطننا الغالى .

 

مشروعات تخرج

وأشارت المهندسة فاطمة إبراهيم إلى جهود جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان وإهتمامها المتواصل بتحقيق الجودة بالمنظومة التعليمية سواء بالإرتقاء بالكوادر البشرية وأعضاء هيئة التدريس ، مع توفير أحدث مناهج التدريس والوسائل التعلمية والبحثية التى تساهم فى توفير البيئة والمناخ الدراسى الملائم أمام جميع الطلاب لتحقيق التفوق العلمى المطلوب .

وبدأت الفعاليات بقيام رئيس الجامعة والسكرتير العام للمحافظة بتفقد نماذج مشروعات التخرج بإجمالى 18 مشروع فى مجالات الهندسة المعمارية والمدنية وهندسة الكهرباء بمختلف فروعها والتى تضم الحاسبات والإتصالات والقوى والآلات، بالإضافة إلى حضور جانب من المقابلات الشخصية لمناقشة المشروعات.

وأشادت فاطمة إبراهيم بالأهداف والأفكار المبتكرة والمتنوعة لمشروعات التخرج والتى تعبر عن القدرات الإبداعية والمهارات التخصصية العالية التى يتمتع بها الطلاب ومدى إرتباطها بتطبيق تقنيات التكنولوجيا وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع من خلال دعمها وتطويرها لإستثمارها لخدمة عمليات التنمية التى تشهدها المحافظة بمختلف المجالات .

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جهود

وكان قد أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية الإستثمار الأمثل لروح التعاون والتكاتف المتميز والجاد بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى، والعمل كفريق واحد ، وزيادة وتكثيف الوعى وفقاً للرؤى والأفكار البناءة فى كافة القضايا المجتمعية بما يصب فى تحقيق الصالح العام للمواطن الأسوانى .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان برئاسة الدكتورة هدى مصطفى عقب التشكيل الجديد له بإجمالى 33 عضوا، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ .

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