محافظ أسوان: دعم المجمعات الاستهلاكية بالدواجن والبيض بأسعار مخفضة من توشكى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة بالزيارة الميدانية لمشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى للوقوف على حجم الإنجازات التى حققها هذا المشروع الحيوى ، والعمل على تعزيز أوجه التعاون بين المديرية ومسئولى المشروع بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى وذلك من أجل الإستغلال الأمثل لتحقيق الإستفادة الكاملة من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة ، ولاسيما ما يتعلق بدعم الثروة الداجنة .

وأشار أشرف عطية على أننا نعمل جاهدين لإحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين ، وخاصة فى ظل تنفيذ هذه المزرعة التى تعد الأكبر فى مصر بمنطقة توشكى فى ظل ما تتمتع بها المنطقة بمناخ صحى وصافى والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1720 فدان .

اللحوم البيضاء

فيما أوضحت المهندسة أمانى بدر بأنه تم زيارة مشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى بمرافقة وفد من مديريتى الزراعة والطب البيطرى ، وفى حضور المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان .

ولفتت مدير الزراعة إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع مسئولى المشروع لدعم المحافظة بالدواجن والبيض ليتم دعم المجمعات الإستهلاكية به بالتعاون مع مديرية التموين ، وتوفير هذه السلع الحيوية للمواطنين بأسعار مخفضة .

فيما أشار المهندس محمد أنور بأن مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى تضم حالياً 4 مواقع للجدود فقط من إجمالى 8 مواقع مستهدفة مواقع ، وجارى الإنتهاء من الموقع الخامس والسادس وكل موقع يوجد به 36000 فرخه لإنتاج بيض مخصب .

جهود

وأضاف محمد أنور بأن يتم إرسال البيض إلى معاملنا فى القاهرة لإنتاج الأمهات ويتم توزيع الكتاكيت لمزارعنا وبيع الباقى للشركات الأخرى ، وهناك مساحة أخرى فى توشكى 3620 فدان لإقامة 16موقع الأمهات ومعمل تفريغ ومصنع علف وقريباً سنبدأ العمل فيه .

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع جامعة أسوان لتقديم أوجه الدعم لإستضافة وإنجاح فعاليات إختبارات مشروع إكتشاف المواهب الكروية " كابيتانو مصر النسخة الثانية 2023 " استمراراً للجهود المبذولة لرعاية المواهب وتنمية المهارات والقدرات الشبابية.