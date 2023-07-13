برعاية محافظ أسوان.. الاستعداد لافتتاح فعاليات المهرجان السنوي للمانجو 16 يوليو الجاري

تستعد محافظة أسوان لافتتاح فعاليات المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023 وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك فى إطار سعى محافظة أسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق الجيد والمسبق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المهرجان ، وتحقيق الأهداف المرجوه منه ، وخاصة فى ظل المشاركة الواسعة للعارضين والتجار والشركات المختلفة .

المهرجان السنوى لمانجو

وأشار غادة أبو زيد بأن المهرجان سيضم معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم .

وقالت نائب المحافظ بأن معرض مهرجان المانجو يضم أنواع عديدة منها والمشهورة فى أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة ، موضحة بأن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرى بأسبقية محافظة أسوان فى إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية حيث يوجد ما يزيد عن ١٠٠ ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية ، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه ، ويمكنها أن توفر نحو ألفين مشروع فردى للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع .

جهود

وأضافت غادة أبو زيد بأن تنمية محصول المانجو فى أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوى والإستراتيجى والذى يخدم الألاف من الأسر الأسوانية ، منوهه إلى أن المحافظة تعمل على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة ، بالإضافة إلى إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد ، فضلاً عن الإهتمام بصناعة وتدوير مخلفات المانجو وإعادة تصنيعها ، والذى سيعود بالعوائد الإستثمارية الإيجابية ، علاوة على التعريف بفوائد المانجو .

وأوضحت نائب محافظ أسوان بأن فعاليات مهرجان مانجو أسوان تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ، وكذا ورش للرسم الحر .