محافظ أسوان يسلم شهادات التخرج لـ 61 دارسا

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، واللواء دكتور محمد الدسوقى الألفى، مدير كلية الدفاع الوطنى، بتسليم شهادات التخرج لـ 61 دارسا فى الحفل الختامى للدورة التدريبية التى تم تنظيمها خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجارى بديوان عام المحافظة تحت عنوان “الدراسات الاستراتيجية والأمن القومى”، بالتعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا – كلية الدفاع الوطنى، ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة .

جاء ذلك بحضور اللواء عادل العمدة، المشرف العام على الدورات التدريبية بالأكاديمية، وأيضاً الدكتور أشرف إمام، مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، والعميد ماجد السعودى، المستشار العسكرى للمحافظة.

الدورة التدريبية

يأتي ذلك فى إطار التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم حزمة من البرامج التدريبية الهادفة للارتقاء بالعنصر البشرى وتأهيله وإعداده بأعلى المعايير الدولية.

وفى كلمته، أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى تقوم بتنفيذها أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذا كلية الدفاع الوطنى بقيادة اللواء محمد الدسوقى باعتبارها منارة وطنية حقيقية تساهم فى تنفيذ سلاسل للبرامج التدريبية المتنوعة الهادفة لخدمة أبناء المجتمع المصرى، وهذا يؤكد الدور المتميز لهذه الصروح العلمية فى العلوم العسكرية على المستوى المصرى والدولى، فهى تمتاز بعطائها الزاخر، لتثبت دائماً أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء المخلصين، وقياداتها العسكرية المحبة لتراب هذا الوطن.

جهود

وأشار أشرف عطية إلى أنه فى إطار التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان وكلية الدفاع الوطنى، فقد تم التنسيق لتنظيم هذه الدورة التدريبية لتعريف الدارسين بالبرنامج المتنوعة المتعلقة بالاستراتيجية والأمن القومى باعتبار ذلك خطوة قوية فى تعميق الوعى بمفهوم الأمن القومى وآليات التعامل مع متطلبات العصر، كما أنها تمثل منظومة من الأساليب والوسائل العلمية والعملية القائمة على الاستخدام الأمثل للقوى والمصادر القومية من أجل تحقيق أهداف الأمن القومى على الوجه الأكمل.

وأوضح عطية أن عقد مثل هذه الدورات التدريبية يساهم فى الارتقاء بمجالات البحث العلمى والمعرفة لتحقق نتائج إيجابية من خلال طرح الآراء والمقترحات بين المدربين والمتدربين، وبالتالى توفير حزمة متكاملة ومتميزة من الخدمات التدريبية ذات الجودة العالية.