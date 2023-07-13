مراقبة الأغذية بصحة أسوان نظمت حملات على 415 منشأة خلال يونيو المنقضي

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة بإستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى ، وهو الذى يأتي تزامناً مع الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

حملات رقابية

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر يونيو المنقضى شملت المرور على 415 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3802 كجم من الأغذية المختلفة ، و 1882 لتر مواد غذائية متغيرة الخواص الطبيعية ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، مع تحرير 351 محضر جنحة صحية .

وأشار إيهاب حنفى أن هذه الحملات أسفرت أيضاً عن تحرير 75 مذكرة إغلاق إدارى لأماكن مخالفة ، بالإضافة إلى ضبط 427 كجم من المواد الغذائية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية ، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 95 % ، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3200 م2 إستعداداً لقرب إفتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة .

جهود

وذلك بمرافقة السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً محمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة ، فضلاً عن مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ، والشركة المنفذة صالح النوبى ، وكذا الجهات المختصة .

وخلال الجوله التفقدية وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة وضع اللمسات الجمالية ، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار ، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى .