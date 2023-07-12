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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع أحد أكبر الفنادق العائمة السياحية للصيانة بـ بحيرة ناصر

رفع أحد أكبر الفنادق
رفع أحد أكبر الفنادق العائمة السياحية

تمكنت شركة المقاولون العرب من خلال ترسانتها النهرية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان من إتمام عملية رفع أحد أكبر الفنادق العائمة السياحية من أجل عمل الصيانة الدورية والإصلاح وإعادة التأهيل وذلك طبقا للدراسات الفنية ومعدات الشد، والوسائد الهوائية، وتحت الإشراف الأجنبي الذى أعدته مجموعة عز الصناعية.

وتكمن أهمية تلك العملية في استخدام وسائل حديثة تستخدم لأول مرة فى مصر وهى استخدام الوسائد الهوائية لرفع الفندق العائم، ويشكل هذا الحل الهندسي الجديد فرصة للفنادق العائمة تتيح إجراء جميع الصيانات الدورية فى داخل محافظة أسوان ما يوفر الوقت والنفقات والتي تأتي بديلا عن استخدام الروافع التقليدية.

ويبلغ وزن الفندق العائم 3000 طن وبطول 109 أمتار وعرض 15.5 متر وارتفاع يبلغ 15.5 متر ما يعادل 4 أدوار، وتم استخدام 21 وسادة هوائية بقطر 1.5 متر وبطول 20 مترا فى تلك العملية بالإضافة إلى أوناش خاصة بقوة شد 380 طنا.

محافظ أسوان: إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

المقاولون العرب تتمكن من رفع فندق عائم عملاق ببحيرة ناصر في أسوان

فندق عائم

يذكر أن الفنادق العائمة تمثل عنصر جذب سياحي هاما فى مجال السياحة المصرية، حيث يتمكن السائح من قضاء عدد من الليالى السياحية متنقلاً بين المدن والمراكز المختلفة لزيارة الآثار المصرية، وتقوم شركة المقاولون العرب بتصنيع وصيانة الفنادق العائمة فى ترسانتها بمنطقة المعصرة حيث تمتلك كافة الإمكانات اللازمة لإنشاء وصيانة الوحدات العائمة لكبرى الشركات السياحية العالمية والمصرية.

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