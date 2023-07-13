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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالزغاريد والأغاني.. طلاب الثانوية العامة بأسوان يحتفلون بختام ماراثون الامتحانات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بأسوان

تم اليوم إسدال الستار على ماراثون امتحانات الثانوية العامة حيث تبادل الطلاب التهانى بالزغاريد والطبل بأسوان .

ارتسمت الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة للشعب الثلاثة الأدبية والعلمية ، عقب انتهائهم من اداء امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق وخروجهم من اللجان الامتحانية ، والتي كان ينتظر أمامها طلاب شعبة الرياضيات الذين اصروا علي انتظار زملائهم وانتهائهم من الامتحانات .

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ماراثون

وقد ودع الطلاب بعضهم البعض عقب انتهاء الامتحانات امام اللجان ،بالرقص والزغاريد امام ابواب اللجان الامتحانية .

وكان قد أعطى أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم للاستعداد الجيد لتوفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء 7779 طالبا وطالبة للامتحانات داخل 26 لجنة فى سهولة ويسر وذلك من خلال تجهيز لجان الامتحانات، والاطمئنان على إتاحة كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة بها من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية. 

وكلف المحافظ، أن يتوازى مع ذلك تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بإجمالى 22 استراحة للسيدات والرجال، وتوفير كافة وسائل المعيشة الكريمة بها. 

وشدد عطية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان. 

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الثانوية العامة

ومن جانبه، أوضح عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه بناءاً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ أسوان، تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعداد للامتحانات، بجانب تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية، مؤكداً أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ. 

وأشار لطفى إلى أنه تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على مدار إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو. 

 

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