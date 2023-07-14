محافظ أسوان: دعم إختبارات مشروع إكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر النسخة الثانية2023

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع جامعة أسوان لتقديم أوجه الدعم لإستضافة وإنجاح فعاليات إختبارات مشروع إكتشاف المواهب الكروية " كابيتانو مصر النسخة الثانية 2023 " استمراراً للجهود المبذولة لرعاية المواهب وتنمية المهارات والقدرات الشبابية.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التى تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات ، مع إكتشاف المواهب والمتميزين من أبنائنا الشباب ومختلف الفئات العمرية .

كابيتانو مصر

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى وإهتمامه ببناء الإنسان المصرى وتطويره بمختلف المجالات ، مع الإستثمار الأمثل لأوقات الفراغ وإستغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لفئات النش والشباب وتوجيهها فى الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالى مصر .

من جانبه أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن إختبارات النسخة الثانية لمشروع إكتشاف المواهب الكروية " كابيتانو مصر2023 " للموهبين مواليد 2009 سوف تنطلق يومى 15 و 16 من شهر يوليو الجارى بملاعب جامعة أسوان ، مشيراً بأن الإختبارات مجانية وبدون دفع أى رسوم أو مقابل مادى حيث تجرى فى الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهراً ، وفى الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءاً .

وأوضح ناصر سليم بأنه من ضمن إشتراطات المشاركة فى الإختبارات أن يكون المتقدم للإختبارات من مواليد 2009 ( 14 سنة ) ، ويتم الحضور بصورة من شهادة الميلاد ، وأن لا يكون المتقدم مسجل بأى نادى أو هيئة رياضية ، لافتاً إلى أنه يتم حضور الإختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى) ، على أن يتم التسجيل من خلال الإستمارة بالرابط الإلكترونى التالى (https://www.emys.app/sport/capitano2) .

جهود

وتستعد محافظة أسوان لافتتاح فعاليات المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023 وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك فى إطار سعى محافظة أسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا .

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق الجيد والمسبق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المهرجان ، وتحقيق الأهداف المرجوه منه ، وخاصة فى ظل المشاركة الواسعة للعارضين والتجار والشركات المختلفة .