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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المهرجان السنوى لمانجو أسوان اليوم

مهرجان المانجو بأسوان
مهرجان المانجو بأسوان

تفتتح محافظة أسوان مساء اليوم الأحد فعاليات المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة فى إطار سعى محافظة أسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً .

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق الجيد والمسبق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المهرجان، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وخاصة فى ظل المشاركة الواسعة للعارضين والتجار والشركات المختلفة.

 

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مانجو أسوان

وأضافت غادة أبو زيد أن المهرجان سيضم معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم ، وأشارت نائب المحافظ بأن معرض مهرجان المانجو يضم أنواع عديدة منها والمشهورة فى أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة.

وأوضحت نائب المحافظ إلى أن الهدف من تنظيم مهرجان مانجو أسوان هو تعريف السوق المصرى بأسبقية محافظة أسوان فى إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية حيث يوجد ما يزيد عن ١٠٠ ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية ، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه ، ويمكنها أن توفر نحو ألفين مشروع فردى للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

 

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محصول

وتابعت غادة أبو زيد أن تنمية محصول المانجو فى أسوان تحتاج إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوى والإستراتيجى والذى يخدم الآلاف من الأسر الأسوانية ، لافتة إلى أن المحافظة تعمل على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة، بالإضافة إلى إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد، فضلاً عن الاهتمام بصناعة وتدوير مخلفات المانجو وإعادة تصنيعها، والذى سيعود بالعوائد الاستثمارية الإيجابية، علاوة على التعريف بفوائد المانجو.

وأشارت نائب محافظ أسوان عن أن فعاليات مهرجان مانجو أسوان تتضمن تنظيم قصر الثقافة لفقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب ، وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوى الهمم ، وأيضاً كورال لقصر ثقافة العقاد ، وكورال ثالث لقصر ثقافة أسوان مع تنظيم مسابقات ثقافية للأطفال عن تدوير مخلفات المانجو وذلك تحقيقاً للمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ، مع توزيع الجوائز والهدايا ، بالإضافة إلى ورش عن القص واللصق ، وتنفيذ بوستر ، وتدوين أسم على جذوع الخشب ، وكذا ورش للرسم الحر.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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