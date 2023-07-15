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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

من أجل الوقوف ميدانياً على معدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية في كافة قطاعات العمل العام، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد ، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بطول 9 كم ، وبنسبة 75 % ، ويشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم ، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 متر .

وشددت نائب المحافظ ، على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الإنتهاء ، على أن يراعى نهو كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى ، مع تحديد برنامج زمنى بكل قطاع لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز بشكل أكبر ، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل ، وحتى يتسنى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية الاستمتاع بثمار هذا المشروع الحيوى .

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وقالت إنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان ، سيتم الإلتزام فى الأعمال الجارية بكورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الذى تم وجارى تنفيذه بالكورنيش القديم ، والذى شهد إفتتاح المرحلة الأولى منه فى يونيو الماضى من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقي .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمرافقة السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة ، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية ، وأيضاً مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ، وسيمون ناصر ممثل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ، والدكتور سارة المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة .

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