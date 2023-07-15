محافظ أسوان يتابع إزالة 18 حالة تعدٍ بإدفو وكوم أمبو ودراو

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج جهود الحملات المكبرة التى يتم تنظيمها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، مشدداً على أهمية التنسيق العرضى المستمر بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

إزالة تعديات

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 7 حالات تعدٍ بقرية وادى عبادى على مساحة 930 م2 عبارة عن أحواض، منها 3 متغير مكانى وذلك وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

فى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة 3881 م2، منها 5 حالات بنطاق قرية الكاجوج، و4 حالات بنطاق قرية سلوا بحرى، فضلاً عن الإزالة الفورية في المهد لحالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة 525 م2 بنطاق قرية العباسية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالة تعدٍ تم رصدها بنطاق قروى الشطب بمساحة 120 م2.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية؛ فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية.

حياة كريمة

ولا سيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتلبية احتياجات المواطنين الصحية من الأسر الأكثر احتياجا، خاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

وأشاد بالجهود الرائدة والمتميزة التى تقوم بها الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمديرية الصحة، والتى من بينها إدارة المعامل لما تنفذه من فحوصات وتحاليل طبية وعينات للأغذية والمياه للتأكد من جودتها ، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، فقد قامت إدارة المعامل بقيادة الدكتورة نهى مكرم درويش، مدير الإدارة، بمجهودات متميزة خلال شهر يونيو المنقضى، والتى شملت فحص 655 سائقا بمعمل القومسيون الطبى، وكذا عمل 194 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمى، وأيضاً عمل 220 تحليل فيروسات كبدية.