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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان.. مجهودات لإدارة المعامل بالصحة وتنظيم قوافل طبية

جهود مديرية الصحة
جهود مديرية الصحة بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية الرقابة والمتابعة الدورية للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية؛ فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية.

ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتلبية احتياجات المواطنين الصحية من الأسر الأكثر احتياجا ، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية ، مشيداً بالجهود الرائدة والمتميزة التى تقوم بها الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمديرية الصحة ، والتى من بينها إدارة المعامل لما تنفذه من فحوصات وتحاليل طبية وعينات للأغذية والمياه للتأكد من جودتها ، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى. 

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جهود 

 

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد قامت إدارة المعامل بقيادة الدكتورة نهى مكرم درويش مدير الإدارة بمجهودات متميزة خلال شهر يونيو المنقضى والتى شملت فحص 655 سائق بمعمل القومسيون الطبى ، وكذا عمل 194 تحليل مخدرات بالمعمل الإقليمى ، وأيضاً عمل 220 تحليل فيروسات كبدية. 

ولفت إلى أنه تم بالتوازى فحص 129 عينة أغذية بكتريولوجيا وكيميائياً ، وكذا فحص 507 عينة مياه بكتريولوجيا وكيميائياً ، مع إستخراج 304 شهادة صحية لمتدوالى الأغذية حيث يأتى تنفيذ كل هذه الجهود ضمن إستراتيجية وزارة الصحة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين .
 

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أنشطة 

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بأهمية تهيئة كافة الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفوج السياحى الأسبانى للاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية ، وتقديم كافة التسهيلات التى تساهم فى اطلاعهم على المقومات المتنوعة والطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتلكها عروس المشاتى وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية ، فضلاً عن البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية من التطوير والتجميل بواجهة المدينة داخل ميدان المحطة وحدائق بلازا درة النيل والسلام ، والسوق السياحى القديم ، وممشى أهل مصر. 

وأكد المحافظ على أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للإرتقاء بمستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الجمالى والحضارى المشرف الذى يليق بتاريخ ومكانة أفضل مقصد سياحى عالمى. 

فيما وجهت الدكتورة غادة أبو زيد الدعوة للفوج السياحى الأسبانى لحضور إفتتاح فعاليات مهرجان أسوان للمانجو الأحد القادم. 

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج السياحى للفوج الإسبانى فى محافظة أسوان يتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية على مدار يومين ، ومنها معابد فيلة ومعبدى أبو سمبل والسد العالى ورمز الصداقة والمسلة الناقصة ، والحديقة النباتية ، بالإضافة إلى جولة نيلية للإستمتاع بالجزر والشلالات المائية على صفحة نهر النيل الخالد ، فضلاً عن جولة حرة بالسوق السياحى القديم ، ويستكمل الفوج الأسبانى برنامجه بزيارة للمزارات السياحية بمحافظة الأقصر .

 

 

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