محافظ أسوان: افتتاح مكتبة مصر العامة خلال الاحتفال بانتصارات أكتوبر

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً مع السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومحمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة ، فضلاً عن مديرى الإدارات المختصة بالمحافظة .

صرح تنويرى

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن إحتياجات المكتبة من الكوادر الإدارية والبشرية والعمالة المتخصصة فى العديد من المجالات والأنشطة التى سيقدمها هذا الصرح الثقافى الكبير ، والذى يعتبر إضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة ، والتى تعتبر مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة .

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إعداد برامج تدريبية متقدمة ومتطورة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمكتبات مصر العامة لتأهيل العمالة التى سيتم إنتدابها من الهيئات والمديريات الخدمية ، كما سيتم تشكيل مجلس أمناء للمكتبة برئاسة المحافظ ، فضلاً عن تشكيل لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل داخل المكتبة ، وسط مشاركة من المتطوعين .

جهود

وأكد السفير محمد رضا الطايفى بأنه تواكباً مع التجهيز لإفتتاح مكتبة مصر العامة سيتم دعم محافظة أسوان بمكتبة متنقلة لتجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة ، وتقدم خدماتها المختلفة ، موضحاً بأنه فيما يتعلق بمكتبة مصر العامة بأسوان فسوف تشهد دعمها بأجهزة كمبيوتر وشاشات ذكية ، وسيتم فتح باب الإشتراكات للأطفال والنشء والشباب ، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة بالزيارة الميدانية لمشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى للوقوف على حجم الإنجازات التى حققها هذا المشروع الحيوى ، والعمل على تعزيز أوجه التعاون بين المديرية ومسئولى المشروع بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى وذلك من أجل الإستغلال الأمثل لتحقيق الإستفادة الكاملة من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة ، ولاسيما ما يتعلق بدعم الثروة الداجنة .