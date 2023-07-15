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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكبر منارة علمية وصرح تنويري بأسوان.. تعرف على مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بأسوان

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، والتي تمتلك على أرضها الطيبة أرض بلاد الذهب العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية ، فضلاً عن الصروح التنويرية والثقافية .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الصروح الجارى تنفيذها على أرض أسوان ، وهو مكتبة مصر العامة ، والتي ستمثل أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة .

 

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مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة بأسوان

ويقول أحمد المرورى – باحث دكتوراه بجامعة أسوان بأن مكتبة مصر العامة ستعتبر بكل تأكيد إضافة هامة لمحافظة أسوان ، وخاصة أنه من المتوقع أن تضم أمهات الكتب والمراجع العلمية ، وهذا ما سيساهم في تخفيف المشقة والمعاناة عن كاهلنا من البحث عن المراجع ، والسفر إلى كبرى المكتبات بجامعات القاهرة وعين شمس وغيرها ، فشكراً للمسئولين للإهتمام بتنفيذ هذا الصرح التنويرى الهام على أرض محافظة أسوان .

هذا فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 95 % ، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة  3200 م2 إستعداداً لقرب.

وذلك بمرافقة السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً محمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة ، فضلاً عن مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ، والشركة المنفذة صالح النوبى ، وكذا الجهات المختصة .

وخلال الجولة التفقدية ، وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة وضع اللمسات الجمالية ، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى .

وكلف المحافظ، بأهمية رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية .

 

وتابع اللواء أشرف عطية ، بأنه يضاف لذلك أيضاً أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى .

وقد كشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن إحتياجات المكتبة من الكوادر الإدارية والبشرية والعمالة المتخصصة فى العديد من المجالات والأنشطة التى سيقدمها هذا الصرح الثقافى الكبير ، والذى يعتبر إضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة ، والتى تعتبر مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة .

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إعداد برامج تدريبية متقدمة ومتطورة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمكتبات مصر العامة لتأهيل العمالة التى سيتم إنتدابها من الهيئات والمديريات الخدمية ، كما سيتم تشكيل مجلس أمناء للمكتبة برئاسة المحافظ ، فضلاً عن تشكيل لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل داخل المكتبة ، وسط مشاركة من المتطوعين .

 

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جهود

مكتبة مصر العامة بأسوان

فيما أشاد السفير محمد رضا الطايفى ، والوفد المرافق له بما تم إنجاه من أعمال بمكتبة مصر العامة بمتابعة مستمرة من محافظ أسوان ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيز الكامل لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية ، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا فى الجيل الحالى والأجيال القادمة . 

فيما أكد السفير محمد رضا الطايفى بأنه تواكباً مع التجهيز لإفتتاح مكتبة مصر العامة سيتم دعم محافظة أسوان بمكتبة متنقلة لتجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة ، وتقدم خدماتها المختلفة ، موضحاً بأنه فيما يتعلق بمكتبة مصر العامة بأسوان فسوف تشهد دعمها بأجهزة كمبيوتر وشاشات ذكية ، وسيتم فتح باب الإشتراكات للأطفال والنشء والشباب ، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة .

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