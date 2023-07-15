أكبر منارة علمية وصرح تنويري بأسوان.. تعرف على مكتبة مصر العامة

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، والتي تمتلك على أرضها الطيبة أرض بلاد الذهب العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية ، فضلاً عن الصروح التنويرية والثقافية .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الصروح الجارى تنفيذها على أرض أسوان ، وهو مكتبة مصر العامة ، والتي ستمثل أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية ، وصرح تنويرى بالمحافظة .

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة بأسوان

ويقول أحمد المرورى – باحث دكتوراه بجامعة أسوان بأن مكتبة مصر العامة ستعتبر بكل تأكيد إضافة هامة لمحافظة أسوان ، وخاصة أنه من المتوقع أن تضم أمهات الكتب والمراجع العلمية ، وهذا ما سيساهم في تخفيف المشقة والمعاناة عن كاهلنا من البحث عن المراجع ، والسفر إلى كبرى المكتبات بجامعات القاهرة وعين شمس وغيرها ، فشكراً للمسئولين للإهتمام بتنفيذ هذا الصرح التنويرى الهام على أرض محافظة أسوان .

هذا فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 95 % ، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3200 م2 إستعداداً لقرب.

وذلك بمرافقة السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً محمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة ، فضلاً عن مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ، والشركة المنفذة صالح النوبى ، وكذا الجهات المختصة .

وخلال الجولة التفقدية ، وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة وضع اللمسات الجمالية ، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار، والتى روعى فيها الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة إجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى .

وكلف المحافظ، بأهمية رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية .

وتابع اللواء أشرف عطية ، بأنه يضاف لذلك أيضاً أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء ، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى .

وقد كشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن إحتياجات المكتبة من الكوادر الإدارية والبشرية والعمالة المتخصصة فى العديد من المجالات والأنشطة التى سيقدمها هذا الصرح الثقافى الكبير ، والذى يعتبر إضافة حقيقية للمواقع التنويرية والحضارية لهذه المحافظة العريقة ، والتى تعتبر مركزاً للثقافات والحضارات المتعاقبة .

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إعداد برامج تدريبية متقدمة ومتطورة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمكتبات مصر العامة لتأهيل العمالة التى سيتم إنتدابها من الهيئات والمديريات الخدمية ، كما سيتم تشكيل مجلس أمناء للمكتبة برئاسة المحافظ ، فضلاً عن تشكيل لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل داخل المكتبة ، وسط مشاركة من المتطوعين .

جهود

مكتبة مصر العامة بأسوان

فيما أشاد السفير محمد رضا الطايفى ، والوفد المرافق له بما تم إنجاه من أعمال بمكتبة مصر العامة بمتابعة مستمرة من محافظ أسوان ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيز الكامل لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية ، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا فى الجيل الحالى والأجيال القادمة .

فيما أكد السفير محمد رضا الطايفى بأنه تواكباً مع التجهيز لإفتتاح مكتبة مصر العامة سيتم دعم محافظة أسوان بمكتبة متنقلة لتجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة ، وتقدم خدماتها المختلفة ، موضحاً بأنه فيما يتعلق بمكتبة مصر العامة بأسوان فسوف تشهد دعمها بأجهزة كمبيوتر وشاشات ذكية ، وسيتم فتح باب الإشتراكات للأطفال والنشء والشباب ، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة .