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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة رواية «وجوه قابلة للتدوير» بنادي أدب مكتبة دراو بثقافة أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد نادي أدب مكتبة دراو للطفل والشباب بفرع ثقافة أسوان مناقشة رواية "وجوه قابلة للتدوير" للقاصة والروائية سمية ماهر، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أدار اللقاء الشاعر ياسر باشري، وخلاله قدم الشعراء عماد عزت وصابرين خضر دارسة نقدية الجارية حيث بدأت بحديث "خضر" عن العنوان ومناسبته للرواية، وكذلك عناوين الفصول، وجاء أكثرها مناسبا، وتناولت شخصية البطلة التي ارتبطت بكل شخصيات الرواية تقريباً والبعد النفسي الداخلي لها، وكيف أثر هذا فى جملة الحوار التي كانت تكشف فيها الكاتبة شخصية البطلة شيئا فشيئا، والحبكة الدرامية في الرواية، وكيف نجحت الكاتبة في ربط الفصول والمشاهد وكيف لم يحالفها الحظ في بعض الأحيان.

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وجوه

فيما أضاف عماد عزت أن "وجوه قابلة للتدوير" عنوان يأخذ القارئ إلى عالم يسيطر عليه الصراع والتحول، لا سيما غلاف الرواية يؤطر لهذه الرؤية، ويزيد من الإيحاء للقارئ بانه سيدخل عالما سرديا يعتمد على التكنولوجيا والخيال العلمي، وأثر استخدام الكاتبة لصوتها على تفاعل الأحداث الداخلية للنص، والتى تولد لدى القارئ الخيال ومشاركة النص إبداعيا، فاستخدمت تقنية التقرير الصوتي.

جاء اللقاء ضمن البرامج الثقافية بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وشهد حضور أعضاء نادي أدب أسوان وكلابشة ونصر النوبة وإدفو.

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يشار إلى أن القاصة سمية ماهر من محافظة أسوان حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، دبلومة في التاريخ، عضو بنادي أدب مكتبة دراو، وعضو بورشة المصطبة للقصة، من أعمالها رواية بعنوان "الحنين وآلام"، رواية "وجوه قابلة للتدوير"، ولها تحت الطبع مجموعة قصصية بعنوان "اكتراث"، شاركت بمعرض الكتاب عامي 2019، 2022، وسبق لها الفوز في عدة مسابقات منها "مجلة أبواب الحرية الدولية، صناع السعادة لمؤسسة حكاية يافث أرثر".

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بأهمية تهيئة كافة الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفوج السياحى الأسبانى للإستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية ، وتقديم كافة التسهيلات التى تساهم فى إطلاعهم على المقومات المتنوعة والطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتلكها عروس المشاتى وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، فضلاً عن البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية من التطوير والتجميل بواجهة المدينة داخل ميدان المحطة وحدائق بلازا درة النيل والسلام ، والسوق السياحى القديم ، وممشى أهل مصر. 

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