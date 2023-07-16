أورمان أسوان توزع منحا مالية على 400 أسرة أولى بالرعاية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان مكتب مشروعات الأورمان فى توزيع منح مالية لعدد 400 أسرة من الأيتام وغير القادرين بقرى مراكز ادفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو وأسوان، بتكلفة إجمالية وصلت 800 ألف جنيه بحضور سيد دردير، رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وجمال محمد، مدير المكتب الفنى بالتضامن الاجتماعي، وقيادات جمعية الأورمان، وفى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

منح مالية

وأوضح سيد دردير رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، تم الدعم للغير قادرين وتوزيع المساعدات النقدية بغرض المساهمة فى رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتى يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التى تمر بها الأسرة مثل المعيلة , والايتام , والأسر التى تعانى من الأمراض المزمنة تقديم مساعدات نقدية وعينيه فى حالات النكبات.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بالاهتمام الذى توليه مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تحت قيادة محمد يوسف لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأضاف أن الأورمان لا يتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، مشيرا إلى أن أنشطة الأورمان تضم عمل قوافل علاجية وأشعة للحالات المستحقة بمستشفى الجامعى بأسوان، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة وإقامة أكشاك.

جهود

وتابع أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة .