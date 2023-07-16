عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان أسوان توزع منحا مالية على 400 أسرة أولى بالرعاية

جهود جمعية الأورمان
جهود جمعية الأورمان بأسوان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان مكتب مشروعات الأورمان فى توزيع منح مالية لعدد 400 أسرة من الأيتام وغير القادرين بقرى مراكز ادفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو وأسوان، بتكلفة إجمالية وصلت 800 ألف جنيه بحضور سيد دردير، رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وجمال محمد، مدير المكتب الفنى بالتضامن الاجتماعي، وقيادات جمعية الأورمان، وفى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

مناقشة رواية «وجوه قابلة للتدوير» بنادي أدب مكتبة دراو بثقافة أسوان

نائب محافظ أسوان تشهد إحتفالية التحالف الوطنى وصناع الخير للتنمية بحضور سفير الكويت

منح مالية

وأوضح سيد دردير رئيس قسم الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان أنه تنفيذاً لتعليمات محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، تم الدعم للغير قادرين وتوزيع المساعدات النقدية بغرض المساهمة فى رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتى يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التى تمر بها الأسرة مثل المعيلة , والايتام , والأسر التى تعانى من الأمراض المزمنة تقديم مساعدات نقدية وعينيه فى حالات النكبات.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بالاهتمام الذى توليه مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تحت قيادة محمد يوسف لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأضاف أن الأورمان لا يتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، مشيرا إلى أن أنشطة الأورمان تضم عمل قوافل علاجية وأشعة للحالات المستحقة بمستشفى الجامعى بأسوان، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة وإقامة أكشاك.

محافظ أسوان: افتتاح مكتبة مصر العامة خلال الاحتفال بانتصارات أكتوبر

محافظ أسوان يسلم شهادات التخرج لـ 61 دارسا

جهود

وتابع أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الأورمان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

موضوعات متعلقة

مناقشة رواية «وجوه قابلة للتدوير» بنادي أدب مكتبة دراو بثقافة أسوان

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

مصرع شخصين وإصابة 9 .. ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة

رفض الأهلي.. الوحدة السعودي ينافس الزمالك على ضم بن شرقي

رئيس الوزراء يناقش حزمة حوافز مقترحة لمشروعات المناطق المركزية للأعمال

200 إصابة.. انتشار "حمى الضنك" بين أهالى العليقات بقنا.. والصحة تعلق

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل مفتي الجمهورية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ