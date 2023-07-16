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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إسدال الستار على اختبارات "كابيتانو مصر" لـ 4 آلاف لاعب بجامعة أسوان

اختبارات كابيتانو
اختبارات "كابيتانو مصر"

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه أسدل اليوم  الستار علي فعاليات مشروع "كابيتانو مصر" والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، ويتضمن اختبارات الموسم الثانى لإكتشاف المواهب الكروية على ملاعب جامعة أسوان أقصى جنوب مصر.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالرياضة، وضمن مبادرة الرياضة أمن قومي التي تبناها جامعة أسوان علي مدار السنوات السابقة في مختلف الأنشطة والالعاب الرياضية. 

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كابيتانو مصر

اختبارات "كابيتانو مصر"

وفي هذا الإطار شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الفاعليات التي استضافتها ملاعب الجامعة علي مدار يومي السبت والاحد ، وذلك بحضور كوكبة من نجوم وخبراء كرة القدم بمصر وعلي رأسها الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والكابتن الدكتور محمود سعد نجم الزمالك السابق ومدير المشروع، وناصر سليم مدير عام الشباب والرياضة بأسوان وذلك لإكتشاف المواهب الكروية والعمل علي رعايتها، واجراء كافة الاختبارات من اللياقة البدنية وأداء السرعة ومهارات كرة القدم. 

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الاختبارات تشمل 4 آلاف لاعباً من مواليد عام 2009، بعد التقدم لها عن طريق الرابط الإلكترونى، وذلك على مدار يومين 15 و16 يوليو على ملاعب جامعة أسوان.

كما أشرف علي الاختبارات الرياضية بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش ، والدكتور محمود سعد ، والكابتن محسن عبد المسيح، والكابتن أسامة سطوحى، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة، وأساتذة كلية التربية الرياضية جامعة أسوان ، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى ، ومديريات الشباب والرياضية والأمن والصحة والسكان بالمحافظة. 

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اختبارات "كابيتانو مصر"

فيما تم تقسيم اللاعبين إلي عدة فرق مكونة من حارس مرمي وستة لاعبين ، كما تم اليوم إقامة مباراه نهائية علي استاد جامعة أسوان بين فريقي النهائي لانتقاء أفضل العناصر في كل مركز من حراسة المرمي حتي مركز رأس الحربة.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 3 حالات تعدى على مساحة 17 ألف و 10 م2 وذلك بنطاق قرية فارس ، منها حالتى تعدى على أراضى زراعية بمساحة 16 ألف و 800 م2 ، وأيضاً حالة تعدى بناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 210 م2 ، وهو الذى توازى مع الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 350 م2 بنطاق قرية العباسية ، مع رفع التشوينات من الطوب الأبيض ، ومواد البناء .

اختبارات "كابيتانو مصر"
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