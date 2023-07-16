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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ21.. إزالة 21 تعديا بمدن كوم أمبو ونصر النوبة ودراو

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 3 حالات تعدى على مساحة 17 ألف و 10 م2 وذلك بنطاق قرية فارس ، منها حالتى تعدى على أراضى زراعية بمساحة 16 ألف و 800 م2 ، وأيضاً حالة تعدى بناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 210 م2 ، وهو الذى توازى مع الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 350 م2 بنطاق قرية العباسية ، مع رفع التشوينات من الطوب الأبيض ، ومواد البناء .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تستكمل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المستمرة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات سواء البناء أو الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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افتتاح المهرجان السنوى لمانجو أسوان اليوم

إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة 6 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة إجمالية 3590 م2 وذلك بنطاق قرية مارية التابعة لمجلس قروى قورته، وأيضاً بقرية دابود التابعة لمجلس قروى الدكة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية فى المهد لحالة القيام بتنفيذ سقف خرسانى بمساحة 100 م2 بدون ترخيص بنطاق نجع ونس التابع للوحدة المحلية لقرية الشطب ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب المخالفة.

وتفتتح محافظة أسوان مساء اليوم الأحد فعاليات المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، وذلك فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع الجهات المختصة فى إطار سعى محافظة أسوان لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً .

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جهود

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم التنسيق الجيد والمسبق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المهرجان، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وخاصة فى ظل المشاركة الواسعة للعارضين والتجار والشركات المختلفة.

وأضافت غادة أبو زيد أن المهرجان سيضم معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم ، وأشارت نائب المحافظ بأن معرض مهرجان المانجو يضم أنواع عديدة منها والمشهورة فى أسوان وهى السكرى والعويسى والزبدة والدبشه و الجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة.

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