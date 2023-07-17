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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون لميكنة القطاعات والإدارات العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع بروتوكول التعاون بين مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتصميم وتنفيذ مجموعة برامج ميكنة كافة القطاعات والإدارات العامة التابعة للشركة .

ويأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة لتحقيق الطفرة المستهدفة فى مجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين .

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بروتوكول

وقد حضر البروتوكول الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، حيث قام العميد أحمد دنش مدير مركز المعلومات والتحول الرقمى ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوقيع بروتوكول التعاون بتكلفة تصل إلى 4 مليون جنيه من خلال عقود الصيانة للبرامج ، لمدة تنفيذ تصل إلى 6 أشهر ، ليكون ذلك نقطة تحول للشركة طبقاً لإتجاه الدولة لتطبيق المنظومة الإلكترونية للتعامل مع المواطنين .

ومن جانبه أشار اللواء أشرف عطية إلى أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو الإستمرار فى جهود مكافحة الفساد الإدارى مما يساهم فى الفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها ، وبالتالي عدم تداول أى مستندات ورقية .

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جهود

وأوضح بأن ذلك يأتى تحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن ، والذى بدأ بإفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ليؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركز تكنولوجى ، وأيضاً مركز خدمات مصر لسرعة إتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية ، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية والمصداقية بشكل كامل .

وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع إتفاق تنفيذ مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2 ، وبإستثمارات ستصل إلى 100 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف زجاجة مياه بأحجام مختلفة يومياً ، وذلك من خلال قيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمستشار القانونى للشركة الإستثمارية المنفذة للمشروع بتوقيع عقد الاتفاق الذى ستقوم بموجبه المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ أول مشروع من نوعه لإنتاج المياه المعدنية بأسوان .

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