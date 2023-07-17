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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في أسعار القمح بعد قرار روسيا الانسحاب من "صفقة الحبوب"

القمح
القمح

ارتفعت أسعار القمح الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، اليوم الاثنين، بعد أن أكدت روسيا تكهنات السوق بأنها ستنهي مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب، المعروفة رسميا باسم مبادرة البحر الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة تراكمية بلغت 5٪.

قال جاك سكوفيل، كبير محللي المحاصيل في مجموعة العقود الآجلة في شيكاغو، “احتشد العالم بناء على كلمة من الرئيس الروسي بوتين بأن صفقة الحبوب للبحر الأسود لن يتم تمديدها لأنه ليس من مصلحة روسيا القيام بذلك بعد الآن”.

وأشار سكوفيل إلى أنه من المتوقع أن تتقلص إمدادات القمح العالمية على المدى القريب، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

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وقال إن الطقس العالمي والمشاكل السياسية في روسيا كانا وراء ارتفاع القمح منذ يوم الخميس.

القمح روسيا اسعار القمح صفقة الحبوب

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