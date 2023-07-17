تعليق زيلينسكي بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطالبهما بالعمل على تجديد اتفاق تصدير الحبوب، خاصة بعد انسحاب روسيا من الاتفاقية.

وقد أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، انسحابها من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، في ضربة محتملة لاقتصاد الغذاء العالمي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووصف بوريل، مطالب روسيا برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية من أجل تمديد “صفقة الحبوب” بـ”الهراء”، على الرغم من أن هذا الشرط كان جزءا لا يتجزأ من هذه المبادرة.

وبدورها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، روسيا إلى وقف ابتزازها بشأن تعليق اتفاق “صفقة الحبوب” مع أوكرانيا.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن “فرنسا تدين تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة الحبوب بالبحر الأسود.. روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن عرقلة الملاحة في هذا المجال البحري وتفرض حصارا غير قانوني على الموانئ الأوكرانية”. وأضافت: “يجب أن توقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي وأن تعيد النظر في قرارها”.