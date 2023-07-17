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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب "صفقة الحبوب".. أمريكا تحسم الجدل حول فرض حصار عسكري على البحر الأسود

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تدرس إمكانية فرض حصار عسكري على البحر الأسود في ظل عدم تجديد صفقة الحبوب.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، "لا، الولايات المتحدة لا تدرس إمكانية فرض حصار عسكري على البحر الأسود بعد فشل تجديد صفقة الحبوب.. هذا الخيار لم يتم النظر فيه في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الغرب وكييف سينظران في إمكانية تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد إنهاء العمل بصفقة الحبوب.

من جانبه، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن القرار بشأن الانسحاب من “صفقة الحبوب” نهائي، مؤكدا أنه لم تعد هناك مفاوضات.

كما أعلنت روسيا، أنها تعتبر منطقة البحر الأسود منطقة خطرة بعد تعليقها لاتفاق الحبوب.

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وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق من اليوم، إنه يجب القيام بكل ما يلزم لنتمكن من استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأوضح زيلينسكي، بعد قرار روسيا عدم تجديد “صفقة الحبوب”، أن ملاك السفن أخبروا كييف باستعدادهم لمواصلة تصدير الحبوب في حال سمحت أوكرانيا وتركيا بذلك”.

البيت الأبيض الولايات المتحدة البحر الأسود صفقة الحبوب

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