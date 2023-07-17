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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل لأمريكا بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب "غير معقول".

 

وقد أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، انسحابها من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، في ضربة محتملة لاقتصاد الغذاء العالمي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

 

ووصف بوريل، مطالب روسيا برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية من أجل تمديد “صفقة الحبوب” بـ”الهراء”، على الرغم من أن هذا الشرط كان جزءا لا يتجزأ من هذه المبادرة.

 

وبدورها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، روسيا إلى وقف ابتزازها بشأن تعليق اتفاق “صفقة الحبوب” مع أوكرانيا.

 

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان، إن “فرنسا تدين تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة الحبوب بالبحر الأسود.. روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن عرقلة الملاحة في هذا المجال البحري وتفرض حصارا غير قانوني على الموانئ الأوكرانية”.

 

وأضافت: “يجب أن توقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي وأن تعيد النظر في قرارها”.

 

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب القيام بكل ما يلزم لنتمكن من استخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

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