وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

تقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص التهنئه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعم التنمية والاستقرار وجهود فخامته بالنجاح المتواصل في مسيرة التنمية لتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

قال الدكتور على المصيلحى فى بيان له إننا نستلهم من تلك المناسبة قوة العمل المخلص لعبور كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات.

وختم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تهنئته للرئيس السيسي بالمضى قدمًا فى إنشاء المشروعات وتنفيذ التكليفات التى تخدم مصر وشعبها.