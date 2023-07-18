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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعب كرة قدم.. بسمة وهبة عن موهبة مصرية منسية: أنا متغاظة |فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن المواهب في عالم الرياضة المصرية متواجدة، معلقة "لازم ندور على المواهب المصرية المتواجدة خارج البلاد".

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وقالت بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "عندنا شباب صغيرين بيلعبوا في الأندية لكن محدش بيبص عليهم".

 وأضافت بسمة وهبة "هناك مواهب وكوادر مصرية متواجدة أمام أعيننا في العالم ومش عارفين نستغلها ولا نكتشفها او نستفيد منها ".

وأكملت بسمة وهبة "هناك شاب مصري يدعى علي أديب يمارس كرة القدم في العديد من الأندية الفرنسية  ويبلغ من العمر 18 سنة".

ولفتت بسمة وهبة "لم يتم التواصل معه من المسؤولين عن كرة القدم في مصر ولا يعلموا عن تواجده مطلقا"، مؤكدة أن "علي أديب نموذج لمواهب مصرية كثيرة متواجدة خارج مصر ومنسية، وهناك تجاهل كبير له، وأنا متغاظة الحقيقة للوضع ده".

وهبة بسمة وهبة مصر كرة القدم اخبار التوك شو

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