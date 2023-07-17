بسمة وهبة تدافع عن مشاري راشد: الانتقادات الموجهة ضده صدمتني.. "فيديو"

دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن الانتقادات التي تعرض لها الشيخ مشاري راشد بسبب ظهوره في سيارة فارهة، قائلة: "تأملت هذه الانتقادات، وبصراحة الكلام صدمني لأنه صعب جدا، الموضوع كبر لحد ما بقى تريند".

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم، الإثنين، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "كل واحد داخل زايد بيهاجم وبيعاتب الشيخ مشاري راشد بسبب أزيائه والسيارة، وللأسف مواقع صحفية عربية ومصرية شاركت في هذا التريند، وللأسف ما حدث مؤسف جدا".

وتابعت: "هذه المواقع حصلت على الصور والفيديو وقامت بعمل تقارير صحفية عنها مثل سعر الساعة وسعر السيارة وسعر الأزياء، وكأن مشكلاتنا في الوطن العربي خلصت، وبقى أهم حاجة إننا نجيب آلة حاسبة ونشوف الشيخ مشاري راشد بيلبس بكم ونجمع".

وأكدت، أنها من محبي صوت الشيخ مشاري راشد العفاسي: "صوته يرقق القلوب، وهو قارئ قرآن كويتي الجنسية مشهور ومحبوب في الوطن العربي كله، ولدى الجاليات العربية الموجودة في مختلف دول العالم".

