مرض نادر.. الإعلامية بسمة وهبة تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة، مشيرة إلى أنها تعاني من مرض نادر في المعدة، مما يسبب أعراضا وهي “الضغط الواطي والدوار”.

وقالت بسمة وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، قريبا سأتوجه إلى لندن، خاصة أني أعاني من الدوار بشكل مستمر، لمعرفة ما هي الأعراض الجديدة، والعلاج.

أحسن حاجة في الدنيا

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، أنه “تعرضت لدوار خلال تقديم إحدى الحلقات، وتوجهت للمستشفى، وتم تقديم العلاج، وبحمد ربنا على كل حاجة، والابتلاء ده أحسن حاجة في الدنيا”.