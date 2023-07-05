بسمة وهبة: قانون الرؤية يحتاج إلى تعديل وهناك مهازل داخل محكمة الأسرة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على فكرة السماح بدخول الابناء ساحات محاكم الاسرة، قائلة:" قانون الرؤية يحتاج إلى تعديل..الطفل اللي في الصورة دا هيطلع معقد ولديه مشاكل نفسية، وسيصبح غير قادر على التعامل مع المجتمع".

وتابعت معلقة على صورة صادمة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطفل ينام على كرسي في محكمة الأسرة، قائلة: "في زيه آلاف الأطفال، ومش هو لوحده في هذا الموقف".

وأكملت “بسمة وهبة” خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”: مشاكل الأسرة والطلاق يدفع ثمنها الأطفال والأولاد، متابعة:" في مهازل بتحصل جوا محكمة الاسرة..وبيحصل للاطفال عقدة وأمراض نفسية".

استرسلت: أطالب بتعديل بعض إجراءات النيابة الحسبية، كما أطالب بوضع ضوابط مشدةة لقانون الخلع".