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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود فوزي: قانون التحالف الوطني نافذة للتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

‏قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن أي نشاط الناس بتظن دائما انه منقسم إلى قطاع عام ‏وقطاع خاص ولكن هناك قطاع ثالث يسمى القطاع الأهلي.


‏وتابع ‏محمود فوزي خلال برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن القطاع العام له أهدافه وله أدواته لا يهدف للربح لكنه يحقق عوائد اجتماعية، ‏أما القطاع الخاص له أهدافه وأدواته لكنه يهدف إلى الربح.


‏وأضاف محمود فوزي أن القطاع الأهلي يتشابه مع القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي هو يبحث عن فعل الخير، والاستدامة بالنسبة للقطاع الأهلي مهمه جدا، ولا يمكن أن تعتمد في القطاع الأهلي على التبرعات فقط طوال الوقت لأن ذلك ليس عمليا، وعندما تحدث ظروف وأزمات اقتصادية يتأثر هذا القطاع.

 

قانون التحالف الوطني 


‏ونوه أما بالنسبة لقانون التحالف الوطني على المستوى السياسي هذا القانون يفتح نافذة للتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

قانون التحالف الوطنى محمود فوزى للحوار الوطني القطاع الأهلي القطاع العام

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