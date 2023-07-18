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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. زلزال يضرب الذهب.. تراجع كبير في عيار21.. الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة للأسبوع المقبل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، اليوم الثلاثاء  18 -7- 2023.

آخر تحركات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18_7_2023

 

قدمت الإعلامية رشا مجدي  تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"،  المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الثلاثاء 18-7-2023

تراجع أسعار الذهب

وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أنه تم حدوث تراجع في أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس، مضيفاً أن  سعر الجرام لعيار 21 تراجع 15 جنيهاً بالأمس، وهو الأكثر تداولاً، بالإضافة إلى تراجع سعر الجنيه الذهب 120 جنيها.

 

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2468.5 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2160 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851.5 جنيها للجرام.


أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.

 

أسعار الدولار والعملات العربية والاجنبية اليوم الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 34.76 جنيه للبيع،34.65  جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.47  جنيه للبيع، و40.33 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.07 جنيه للبيع، و100.55 جنيه للشراء.

 

 

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، إضافة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه وتؤدي إلى إرتفاع نسب الرطوبة.

 الأرصاد: درجات الحرارة  أعلي من المعدل الطبيعي

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن درجات الحرارة تعتبر أعلي من المعدل الطبيعي لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، موضحة أن أمس واليوم يكونان ذروة الارتفاع خلال هذا الأسبوع، وتصل القاهرة الكبري اليوم إلى 38 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 40 و41 درجة، وما بين ال44 إلى 45 درجة فى محافظات جنوب البلاد مثل: الأقصر وأسوان.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار يكون شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار هذا الارتفاع وتلك الموجة على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، ويكون مع نهاية الاسبوع تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبري ما بين 36 إلى 37 درجة.

 

 

 

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء :

العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 27
الإسكندرية 33  - 25
الإسماعيلية 40 - 25
الغردقة 42 -29
أسوان 44 - 30
سوهاج 42 - 27
المنيا 41- 27

 

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