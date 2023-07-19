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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من الخميس إلى السبت| الأرصاد تعلن عن أمر عاجل لـ المواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن حالة الجو صعبة على الجميع، وأن الجميع يتأثر بحرارة الجو.

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الأرصاد الجوية: الموجة الحارة "غير مسبوقة" وأرقامها قياسية ومستمرة لأكثر من أسبوع

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ذروة الإشعاع الشمسي.. الأرصاد توجه صدمة كبيرة للمواطنين


وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن موجة الحرارة موجودة منذ أسبوع، وأن هذا بسبب منخفض الهند الموسمي.


ولفتت إلي أن البلاد من يوم الخميس المقبل ستشهد انخفاضًا بين درجة ودرجتين، وأن هذا الانخفاض سيكون ليوم السبت، ولكن بعد ذلك سيكون هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.


وأشارت إلي أن تأثير موجة الحر بمصر أقل من التي تؤثر على الدول المجاورة، موضحة: "هناك دول وصلت درجة الحرارة بها لـ 50 درجة".


وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل الجميع يشعر أن درجة الحرارة أعلى من الدرجات المعلن عنها.


وأكدت أن البلاد تشهد في الصباح شبورة، وعلى الجميع توخي الحذر أثناء السير بالصباح.

إيمان شاكر الأرصاد الجوية الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهند الموسمي

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