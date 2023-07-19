من الخميس إلى السبت| الأرصاد تعلن عن أمر عاجل لـ المواطنين

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن حالة الجو صعبة على الجميع، وأن الجميع يتأثر بحرارة الجو.



وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن موجة الحرارة موجودة منذ أسبوع، وأن هذا بسبب منخفض الهند الموسمي.



ولفتت إلي أن البلاد من يوم الخميس المقبل ستشهد انخفاضًا بين درجة ودرجتين، وأن هذا الانخفاض سيكون ليوم السبت، ولكن بعد ذلك سيكون هناك ارتفاع جديد في درجات الحرارة.



وأشارت إلي أن تأثير موجة الحر بمصر أقل من التي تؤثر على الدول المجاورة، موضحة: "هناك دول وصلت درجة الحرارة بها لـ 50 درجة".



وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل الجميع يشعر أن درجة الحرارة أعلى من الدرجات المعلن عنها.



وأكدت أن البلاد تشهد في الصباح شبورة، وعلى الجميع توخي الحذر أثناء السير بالصباح.