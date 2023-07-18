الأرصاد الجوية: الموجة الحارة "غير مسبوقة" وأرقامها قياسية ومستمرة لأكثر من أسبوع

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، مشددًا على أن الأرض تحطم الأرقام القياسية لأعلى درجات حرارة.

وقال القياتي خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن النصف الشمالي يسجل موجة حرارة غير مسبوقة وأرقام قياسية، والقبة الحرارية تؤثر بشكل كبير على الدول العربية، والسبب يرجع للتغيرات المناخية، بجانب الظاهرة المنيو المناخية المعتادة، وهذه عوامل مختلفة.

وكشف عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في بعض الدولة الأوروبية كسرت حاجز الـ 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة بمصر كانت 44 درجة مئوية، وهذه الموجة مستمرة لأسبوع أو أكثر، ونسبة الطاقة الحرارية الصادرة من الشمس في أقصى درجاتها.

الأرصاد.. عنف الظواهر الجوية

وواصل:" نرى أثار عنف الظواهر الجوية، وهناك مناطق شهدت جفاف غير معتاد، وهناك خلل واضح في المنظومة المناخية في كافة دول العالم"، مشيرًا إلى أن نسبة الرطوبة فى الجو تصل في بعض المناطق لـ 95%.