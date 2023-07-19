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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل .. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، وقالت إن البلاد منذ الأسبوع الماضي وهي تشهد موجة من الارتفاع في درجات الحرارة.

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وأضافت غانم خلال برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن درجات الحرارة وصلت لـ 41 درجة، وأنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وستصل لـ 36 و 37 درجة.

ولفت إلى أن منخفض الهند الموسمي، يؤثر على البلاد، وأن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة، وهناك موجة جديدة، وسيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أن الجميع عليهم توخي الحذر، وعدم التعرض لأشعة الشمس، وأنه في حال الخروج يجب ارتداء شيء على الرأس، وتناول كميات من المياه، وأن ارتفاع الحرارة يعود لـ منخفض الهند، وارتفاع نسبة الرطوبة.

وكشفت عن أن الارتفاع في درجات الحرارة يؤثر على العالم بالكامل، وأن مصر جزء من العالم.

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