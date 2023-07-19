عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى تنتهي الموجة الحارة؟.. الأرصاد توضح

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحة موقف المحافظات من الموجة الحارة.

 

txt

الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن استمرار الموجة الحارة حتى أغسطس

txt

رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو

ولفتت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الموجة الحارة بدأت الخميس الماضي، ومستمرة حتى الأحد المقبل، بدرجات مئوية وصلت 38 درجة في الظل مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، لتصل المحسوسة لـ41 في القاهرة الكبرى، وتصل لـ44 و45 في الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: الأيام المقبلة سيبلغ متوسط درجات الحرارة من 36 لـ37 عظمى المناطق الساحلية، والمحسوسة تصل لـ40 مئوية.

وعلقت منار غانم: «هدوء سرعة الرياح يشعرنا بعدم تحسن الطقس حتى في فترة الليل، بانخفاض درجة أو 2، لكن ستبقى الرطوبة في الارتفاع، وتكون ساعات ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 12 لـ4 عصرا.

الأرصاد الجوية المحافظات درجات الحرارة منار غانم الطقس الة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

ترشيحاتنا

زلزال مدمر.. تحذيرات من كارثة في تركيا

خبير سياحي: كل دول العالم أصبحت تهتم بمدينة العلمين الجديدة ..فيديو

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

الغش الجماعي بالثانوية العامة السبب.. جامعة جنوب الوادي ترد على رسوب 80%

العالم يحترق.. أوروبا تكافح موجات الحر.. ودرجات حرارة قياسية تجتاح الصين

مصادر: تيكيت مارشيه لم تحصل على الموافقات المطلوبة لإقامة حفل ترافيس سكوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة الم القدم في الصيف .. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ