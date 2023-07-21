حدث ليلا | إدانات شديدة لواقعة تدنيس المصحف في السويد .. تفاصيل مرعبة في قضية فقء عين ممرضة شبرا .. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. حريق هائل في جدة

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إدانات عربية وإسلامية شديدة لتدنيس المصحف في السويد
أعربت عدة دول عربية وإسلامية عن استنكارها ورفضها لإعطاء السلطات في السويد إذناً لحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم..
الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة في هذا التوقيت
توقعت هيئة الأرصاد أن تصل درجات الحرارة يومي الاثنين والاربعاء المقبلين إلى 46 درجة على جنوب البلاد...
تفاصيل مرعبة في قضية فقء عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو
كشفت عائشة محمود الممرضة بمستشفى شبرا العام، تفاصيل الاعتداء من قبل أهل مريضة بالمستشفى، وفقأ عينها.
توجيهات رئاسية بتعزيز نشاط الموانئ المصرية إقليمياً وعالميا
وجه الرئيس السيسي، بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول...
كولر وافق |شوبير يتحدث عن موقف حارس الأهلي من الرحيل
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للدوري السعودي . وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الشناوي استفسر من مسؤولي الأهلي عن موقفهم من رحيله للدوري السعودي مشدظا أن المسؤولين أخبروه بالموافقه على رحيله حال تلقي عرض رسمي.
فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل
عرض برنامج مساء dmc ، تقريرًا عن الفنان أحمد شوقي عبدالحكيم، والذي يفترش الشارع ويعاني من تدهور كبير في حالته الصحية
السعودية .. اندلاع حريق هائل في أحد المولات بجدة | شاهد
أفادت وسائل إعلام سعودية في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع حريق كبير في أحد المولات التجارية في مدينة جدة السعودية.
تورط الصين .. قرصنة بريد السفير الأمريكي لدى بكين
تمكّن قراصنة يشتبه في أنهم مرتبطون بالصين، من الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز، في هجوم يعتقد أنه عرّض مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الفردية للخطر