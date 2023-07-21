حدث ليلا | إدانات شديدة لواقعة تدنيس المصحف في السويد .. تفاصيل مرعبة في قضية فقء عين ممرضة شبرا .. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. حريق هائل في جدة

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أعربت عدة دول عربية وإسلامية عن استنكارها ورفضها لإعطاء السلطات في السويد إذناً لحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم..

توقعت هيئة الأرصاد أن تصل درجات الحرارة يومي الاثنين والاربعاء المقبلين إلى 46 درجة على جنوب البلاد...

كشفت عائشة محمود الممرضة بمستشفى شبرا العام، تفاصيل الاعتداء من قبل أهل مريضة بالمستشفى، وفقأ عينها.

وجه الرئيس السيسي، بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول...

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للدوري السعودي . وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الشناوي استفسر من مسؤولي الأهلي عن موقفهم من رحيله للدوري السعودي مشدظا أن المسؤولين أخبروه بالموافقه على رحيله حال تلقي عرض رسمي.

عرض برنامج مساء dmc ، تقريرًا عن الفنان أحمد شوقي عبدالحكيم، والذي يفترش الشارع ويعاني من تدهور كبير في حالته الصحية

أفادت وسائل إعلام سعودية في أنباء عاجلة منذ قليل، باندلاع حريق كبير في أحد المولات التجارية في مدينة جدة السعودية.

تمكّن قراصنة يشتبه في أنهم مرتبطون بالصين، من الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز، في هجوم يعتقد أنه عرّض مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الفردية للخطر