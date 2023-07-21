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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مرعبة في قضية فقأ عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو

ارشيفية
ارشيفية

كشفت عائشة محمود الممرضة بمستشفى شبرا العام، تفاصيل الاعتداء من قبل أهل مريضة بالمستشفى، وفقأ عينها.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "جاتلي حالة ولادة وولدت طبيعي ومفيش مشكلة، وفوجئت بأحد أقاربها وطلبت مني تسليم الطفل ورفضت تسليمه إلا لو كان قريبه من الدرجة الأولى الأب أو الأم.

تابعت،:"بعد اقتحمت الحضانة لاستلام الطفل بالقوة وتعدت عليّ وجذبتني من شعري، وسحلتني ولما زميلتي لما دافعت عني ضربتها بحامل المحلول الحديدي وأصيبت بارتجاج في المخ، وبعدها طلعت آلة حادة من صدرها وضربتني في عيني تسببت في عمى جزئي وتراجع في حدة الإبصار".  
 

أرتجاج في المخ الإعلامية أميرة عبيد مستشفى شبرا العام قناة الحدث اليوم

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