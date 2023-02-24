متى يجوز ضرب الزوجة؟.. داعية إسلامي يوضح

قال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي، إن ضرب الزوجة ليس من الرجولة، مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، فشبهها هنا بالقارورة الضعيفة القابلة للكسر لذلك يجب على الرجل أن يحتويها لا أن يضربها.

كما استدل الشيخ سيد زايد خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، بحديث السيدة عائشة رضيها الله عنها: ما ضرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا".

تابع الداعية الإسلامي، وقول الله تعالى " واضربوهن"، بعيد كل البعد عن الضرب واللطم والركل".

