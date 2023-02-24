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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى يجوز ضرب الزوجة؟.. داعية إسلامي يوضح

صدى البلد

قال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي، إن ضرب الزوجة ليس من الرجولة، مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، فشبهها هنا بالقارورة الضعيفة القابلة للكسر لذلك يجب على الرجل أن يحتويها لا أن يضربها.

كما استدل الشيخ سيد زايد خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، بحديث السيدة عائشة رضيها الله عنها: ما ضرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا".

تابع الداعية الإسلامي، وقول الله تعالى " واضربوهن"، بعيد كل البعد عن الضرب واللطم والركل".
 

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