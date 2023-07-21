كولر وافق |شوبير يتحدث عن موقف حارس الأهلي من الرحيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق للدوري السعودي .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الشناوي استفسر من مسؤولي الأهلي عن موقفهم من رحيله للدوري السعودي مشدظا أن المسؤولين أخبروه بالموافقه على رحيله حال تلقي عرض رسمي .

وأضاف شوبير أن مسؤولي الأهلي استفسروا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن رأيه في رحيل الشناوي حيث أكد أنه يمتلك البديل الأمثل الشناوي حال رحيله .

وتابع أن الاهلي سيوافق علي رحيل الشناوي ولكن فور تلقيه عرض رسمي حيث أن كل ما يتردد مجرد كلام وكلاء وليس عرض رسمي .