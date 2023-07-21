نبأ سار من شوبير لجماهير الزمالك

زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير الزمالك قبل مشاركه الفريق في البطوله العربية .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سنورت أن الزمالك خلال الأيام الماضية حصل علي مستحقاته الماليه من صفقة بيع مصطفي فتحي لبيراميدز بالاضافه المبلغ المستحق من مشاركه الجزيري في كأس العالم مشددا أن الزمالك سيقوم بإرسال المبلغ ل سبورتينج لشبونه من أجل أن يقوم الاتحاد.الدولي برفع ايقاف القيد عن الفريق .

واضاف شوبير أن الزمالك حاليا يقوم بإنهاء مفاوضاته مع محمود حماده نجم فاركو لضمه قبل البطوله العربيه

واضاف أن الزمالك يسعي ايضا لضم لاعبان اجنبيان مشددا أن الاتحاد العربي سيسمح للفرق بتسجيل لاعبين جدد في قوائم الفرق

واضاف أن الزمالك في حال ضم لاعبين جدد سيكون من حقهم قيدهم في قائمه الفريق