شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات النادي لضم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك بعض الأحاديث تتردد عن قرب ضم الأهلي ل زيزو مقابل ٣٠ مليون جنيه في الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وأضاف شوبير أن البعض يردد أن هناك عرضا أوروبيا مغري للزمالك ليكون مجرد “ كوبري ” لانضمام اللاعب للاهلي

وأضاف شوبير أن كل ما يتردد عن امكانيه ضم اللاعب لا أساس له من الصحة مشددا أن الاهلي يقدر إمكانيات اللاعب الفنية.

وأضاف شوبير أن الأهلي رحب بامكانية ضم اللاعب حال انتهي عقده مع الزمالك ولكن بخلاف ذلك فلا نيه لضمه حاليا .