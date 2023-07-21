فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

عرض برنامج "مساء dmc"، تقريرًا عن الفنان أحمد شوقي عبدالحكيم، والذي يفترش الشارع ويعاني من تدهور كبير في حالته الصحية.

وقال الإعلامي رامي رضوان، خلال حلقة برنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه نجل المؤلف شوقي عبدالحكيم، وسافر لعدد من الدول ويتحدث بأكثر من لغة أجنبية وانتهى به الحال بشكل غير آدمي مفترشًا الشارع.

وأضاف أن الإعلامية إيمان الحصري، عرضت حالته بالبرنامج منذ 3 سنوات، وحدث تحرك وقتها من وزارة التضامن الاجتماعي، وفريق التدخل السريع تحرك وتم نقله لمستشفى 15 مايو، وبعد تعافيه صحيًا، تم نقله لدار رعاية الجيزة ولكن اكتشفنا أنه عاد مرة أخرى ليفترش الشارع ليرسم لوحاته ويطعم الكلاب التي يرعاها.