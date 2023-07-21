أخبار التوك شو.. نشاط السيسي الأسبوع الماضي.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تناولت برامج “ التوك شو ” اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومنها :

موجة حرارية قاسية تجتاح أرجاء مصر، وصفها خبراء الأرصاد بأسخن وأطول موجة حارة مرت على البلاد، حيث اجتمعت عوامل عدة أدت لحدوثها منها امتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو، وحبس الغازات في طبقة قريبة من سطح الأرض، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس هذا بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، والذي بدوره يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي.

كشف الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة عن أكثر الفئات عرضة للإصابة بضربة الشمس وأهم طرق الوقاية منها، قائلًا إن هذه الفئات يأتي على رأسها عسكري المرور وعمال الإنشاءات والمزارعين والعاملين بالصحراء.

قال الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم، إنّ الوزارة لديها قاعدة بيانات لأكثر من 4.8 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة سواء قُبلوا أو رُفضوا أو مازالوا تحت الفحص.

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 21-7- 2023.

كشف أحمد ماجد منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس تفاصيل المهرجان، والمقام بمنطقة الممشى في طريق بورتوفيق، مشيرًا إلى أنه يستمر لمدة 60 يوما بهدف الترويج السياحي والزراعي للمحافظة، ولفت إلى أن الأسعار مخفضة جدا، حتى أن كيلو المانجو العويس وصل إلى 15 جنيها بدلا من 70 جنيه.

تحدث الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن أسباب الهجرة النبوية وأهم الدروس المستفادة منها، قائلا إن لكل أمة حضارة ولكل حضارة تاريخ ولكل تاريخ بداية، متابعا أن هجرة رسول الله كانت بداية التاريخ الإسلامي.

قال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إنّ مهرجان العلمين الذي تستضيف فِعالياته مدينة العلمين الجديدة يشهد زخما وحضورا كبيرا في ظل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تزداد أعداد الزائرين وحضور أغلب الفعاليات

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.