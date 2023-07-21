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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. نشاط السيسي الأسبوع الماضي.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

ملف التوك شو
ملف التوك شو

تناولت برامج “ التوك شو ” اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومنها : 

متى تنكسر الموجة الحارة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة

موجة حرارية قاسية تجتاح أرجاء مصر، وصفها خبراء الأرصاد بأسخن وأطول موجة حارة مرت على البلاد، حيث اجتمعت عوامل عدة أدت لحدوثها منها امتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو، وحبس الغازات في طبقة قريبة من سطح الأرض، بجانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس هذا بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، والذي بدوره يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي.. فيديو

 

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي.

 

طرق للوقاية من ضربات الشمس.. وهذه الفئات الأكثر عرضة

 

كشف الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة عن أكثر الفئات عرضة للإصابة بضربة الشمس وأهم طرق الوقاية منها، قائلًا إن هذه الفئات يأتي على رأسها عسكري المرور وعمال الإنشاءات والمزارعين والعاملين بالصحراء. 

 

التضامن: دعم 480 ألف طالب بأسر تكافل وكرامة لتجنب التسرب من التعليم

 

قال الدكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم، إنّ الوزارة لديها قاعدة بيانات لأكثر من 4.8 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة سواء قُبلوا أو رُفضوا أو مازالوا تحت الفحص. 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة

 

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 21-7- 2023.

 

 

الكليو بـ 15 جنيها.. مفاجآت في مهرجان المانجو بالسويس

 

كشف أحمد ماجد منسق مهرجان المانجو في محافظة السويس تفاصيل المهرجان، والمقام بمنطقة الممشى في طريق بورتوفيق، مشيرًا إلى أنه يستمر لمدة 60 يوما بهدف الترويج السياحي والزراعي للمحافظة، ولفت إلى أن الأسعار مخفضة جدا، حتى أن كيلو المانجو العويس وصل إلى 15 جنيها بدلا من 70 جنيه.

 

بداية التاريخ الإسلامي.. أزهري يوضح أسباب الهجرة النبوية وأهم الدروس المستفادة

 

تحدث الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن أسباب الهجرة النبوية وأهم الدروس المستفادة منها، قائلا إن لكل أمة حضارة ولكل حضارة تاريخ ولكل تاريخ بداية، متابعا أن هجرة رسول الله كانت بداية التاريخ الإسلامي.

 

ننشر.. آخر الاستعدادات لحفل تامر حسني في مهرجان العلمين| فيديو

 

قال رامي محمد مراسل القناة الأولى، إنّ مهرجان العلمين الذي تستضيف فِعالياته مدينة العلمين الجديدة يشهد زخما وحضورا كبيرا في ظل عطلة نهاية الأسبوع، حيث تزداد أعداد الزائرين وحضور أغلب الفعاليات

 

عيار 21 يسجل 2170 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

 

قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

 

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